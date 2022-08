Il Napoli tornerà a giocare al Maradona, dopo la bella vittoria sul Monza di domenica. Domani 24 agosto infatti gli azzurri affronteranno in casa i campani della Juve Stabia in un’amichevole allo stadio di Fuorigrotta alle 20,45 con ingresso gratuito. La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Kiss Kiss Napoli Tv, canale 76 del DTT, con la telecronaca di Carlo Alvino.