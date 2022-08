Maradona game, la causa per le maglie rinviata a settembre

L’udienza per il procedimento aperto dai cinque figli eredi di Diego Armando Maradona nei confronti del Calcio Napoli e dell’imprenditore napoletano Stefano Ceci per l’uso dell’immagine del Capitano sulle maglie da gioco nella stagione 2021-2022 è stata rinviata al 16 settembre. Il giudice del tribunale di Napoli Benedetta Ferone ha disposto il rinvio perché non vi è stata la notifica a Ceci, che è residente a Dubai. Gli eredi di Maradona chiedono che sia versata la metà dei proventi per la vendita delle maglie, una cifra vicina ai 450mila. Il Calcio Napoli e Ceci ritengono assolutamente legittimo l’accordo siglato nello scorso autunno, appunto in base alla cessione dei diritti di immagine che Maradona fece nell’estate di due anni fa.

Fonte: mattino.it