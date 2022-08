L’Equipe – Napoli-Navas, aggiornamenti sulle condizioni del portiere sudamericano

Il mercato del Napoli potrebbe non essere terminato, anzi non si esclude che possa esserci il nono acquisto della sessione estiva per il club di De Laurentiis. Dalla Francia arrivano aggiornamenti sulle condizioni del portiere Keylor Navas. Per il costaricense si tratta di una leggera lombalgia e già nel fine settimana potrebbe tornare ad allenarsi con il Psg. Nel frattempo, come riporta l’Equipe, le due società continuano a trattare, l’ostacolo maggiore è la buonuscita che possa liberare Navas, destinazione Napoli.

La Redazione