Kvaratskhelia e Kim: Giuntoli, i talenti, li scopre così

Il ds azzurro Cristiano Giuntoli e il suo staff (Pompilio, Micheli e Mantovani) si danno da fare senza fermarsi mai. Non conoscono vacanze, non conoscono riposo. Perché arrivare anche solo con una frazione di secondo di ritardo su un giocatore si può rivelare decisivo.

Giuntoli è metodico. Trascorre dalle 3 alle 5 ore al giorno davanti a uno schermo. Riesce ad avere tutto sotto controllo e studia. Studia ogni singolo dettaglio. Bisogna capire la particolarità di ogni calciatore, le varie caratteristiche e poi fare la tara. Prima di arrivare a Khvicha Kvaratskhelia, ad esempio, sono stati presi in esame decine di calciatori con caratteristiche simili, e la scrematura può richiedere molto tempo. Insomma, anche i vari algoritmi possono essere utili, ma fino a un certo punto, poi serve sensibilità e occhio esperto.

Ma non è tutto. Dove non arrivano i propri occhi, devono arrivare quelli delle persone giuste. Quindi non solo video, ma anche contatti. La soffiata su Kim Min-Jae, ad esempio, è arrivata dalla Cina. Soffiata giusta, ma anche coraggio: quello di rischiare e andare a prendere un giocatore prima che se ne accorgano gli altri. È stato così per Kim, così come lo è stato per Kvaratskhelia del quale un po’ tutti dicevano un gran bene, ma solo il Napoli si è mosso con decisione per aggiudicarselo strappandolo a una concorrenza che sarebbe potuta essere fortissima.

Il Mattino