Kvara già a suo agio in città, il georgiano pronto a prendersi Napoli!

Quando è arrivato, osservando Napoli dal taxi, ammirandola ma con stupore, Kvara ha capito di aver scoperto un luogo magico, che gli resterà dentro. Sta cercando casa, ha scelto di stare a due passi dal centro sportivo (come Hamsik) per arrivare presto agli allenamenti ma senza rinunciare alla vita oltre il calcio. Ha già mangiato e gradito la pizza, adora la mozzarella, dovrà abituarsi al caffè che pure beve ma non con la costanza dei napoletani. Lo aiuterà anche la macchinetta di Starace. Kvara ha diverse passioni, ama il basket, è un tifoso dei Golden State e di Curry, lo ha imitato dopo il gol al Verona, l’esultanza col Monza era invece una dedica per la fidanzata, chi lo conosce annuncia che potrebbero esserci altre sorprese dopo ogni rete. Ha scelto il numero 77 solo perché il 7 è di Elmas, il suo idolo è Cristiano Ronaldo con in comune la voglia di perfezionarsi.