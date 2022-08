Kvara è l’uomo del momento, l’intuizione di Giuntoli divenuta capolavoro!

La città è più bella quando ha inserito nel curriculum tre gol in due partite proponendo, goal di destro, sinistro, di testa, dribbling. Khvicha Kvaratskhelia è il calciatore del momento, l’immagine riflessa di un futuro che ha fatto in fretta a presentarsi. Sbagliava chi era convinto si trattasse di un ottimo prospetto. Il georgiano, 21 anni, è un giocatore pronto, perché non si segnano gol simili al Maradona senza quella stoffa comune a pochi, senza un talento cristallino e la personalità dei campioni. Spalletti se lo gode, Giuntoli è fiero di un’intuizione cavalcata per mesi, nell’ombra, nei giorni dell’addio di Insigne, divenuta un capolavoro da dieci milioni di euro. Ne vale già molti di più, Kvara, ragazzo per bene, serio, innamorato del suo lavoro, proiettato al domani con l’ambizione di crescere senza porsi limiti.