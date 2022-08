Gazzetta su Kvara: “Nessuno aveva mai impressionato così al proprio avvio dell’esperienza napoletana”

Kvicha Kvaratskhelia è subito entrato nel cuore dei tifosi napoletani, con la sua tecnica e i suoi gol. Il giovane esterno georgiano è esaltato oggi anche da La Gazzetta dello Sport. “Da Careca a Higuain, da Cavani ad Hamsik ed Insigne: nessuno aveva mai impressionato così al proprio avvio dell’esperienza napoletana. Naturalmente in città si augurano che questo sia di buon auspicio per un futuro pieno di soddisfazioni per lui e per la squadra di Luciano Spalletti, che ogni volta è molto attento a commentare con i giusti termini le prove del suo gioiello, per non incendiare una piazza facilmente infiammabile sotto il profilo della passione”.