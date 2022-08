Fiorentina-Napoli, concessi solo la metà dei posti per i tifosi ospiti!

In queste ore c’è forte malumore dei tifosi napoletani per la decisione della Fiorentina di mettere a disposizione solo 1240 biglietti per i tifosi del Napoli. Pochi dato che il settore ospiti del Franchi ha una capienza di circa 2400 posti a sedere. La metà, dunque, concessi al Napoli, probabilmente per motivi di ordine pubblico. Tanti tifosi avevano già organizzato la trasferta, noleggiando auto, furgoni e tutto il necessario, per poi ritrovarsi esclusi dalla corsa al biglietto.

Fonte: Repubblica