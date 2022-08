Fascetti sulla serie A e sul Napoli: “Complimenti a chi ha scoperto Kvarastskhelia”

Eugenio Fascetti, ex allenatore, fra le tante, di Torino e Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenutaex allenatore, fra le tante, di Torino e Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da ilsognonelcuore.com.

La Juve, ieri, è sembrata “vuota” a centrocampo: “La Juve del primo tempo, tolta l’occasione di Cuadrado, è stata poca roba. non mi sembra una squadra da Scudetto. Ha fatto una ventina di minuti nel secondo tempo, ma non credo che con questi uomini si possa vincere qualcosa”.

Sulla Lazio: “Col Torino è stata una gara difficile, i granata hanno dominato il campo stando bene in campo, ma la Lazio ha avuto più occasioni. Non so se hanno già recepito le richieste di Sarri, soprattutto a centrocampo mi sembra che l’unico ad essersi calato nella parte è Luis Alberto”.

Fabregas al Como: “Vedremo se sarà un vero acquisto oppure una mossa pubblicitaria”

Sul Bari: “L’ho visto contro il Palermo, è una buona squadra. Il San Nicola è una cornice importante. Come si fa a giocare sapendo di non poter salire in Serie A a causa del Napoli? Non è compito mio, non so come la piazza possa prendere questa situazione. Adl ha dimostrato di essere bravo a portare in alto le squadre, non so come si comporterà con il Bari, di certo dovrà fare una scelta”.

Cremonese e Monza: “Per il Monza c’è la difficoltà di dover assemblare tutti questi calciatori nuovi, Stroppa dovrebbe essere più realista: per restare in Serie A bisogna calarsi bene nella parte, per ora li vedo troppo compassati. Sulla Cremonese ho avuto sensazioni positive: vedremo se saranno confermate nel corso della stagione”.

Cosa dobbiamo aspettarci da Fiorentina-Napoli? “Il gioco della Fiorentina è imprevedibile, pertanto non so cosa ci dobbiamo aspettare. Di certo contro il Napoli sarà una bella partita: la Viola è una squadra che aggredisce, dall’altro lato gli azzurri sono partiti alla grande come nella scorsa stagione. Complimenti a chi ha scoperto Kvarastskhelia, non sta facendo rimpiangere Insigne. La squadra di Spalletti mi incuriosisce, vediamo dove può arrivare”.

Qual è la tua favorita per lo Scudetto? “In termini di rosa dico Inter, a pari merito con il Milan. Roma e Napoli partono un gradino sotto. Ovvio che sia una disamina provvisoria, dopo solo due giornate di campionato, dunque non troppo attendibile”.