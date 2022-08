Fabian-Psg, lo spagnolo ha preso una decisione importante. Distanza minima tra i club

In casa Napoli non c’è solo la questione portiere che AdL si augura di risolvere, ma senza fretta, c’è anche la questione Fabian Ruiz. Lo spagnolo fino a poco tempo fa, secondo il CdS, sembrava convinto di restare e poi scegliere la destinazione. Adesso è cambiata la situazione, il giocatore sa che rischia un anno in Tribuna e non far parte del progetto. Napoli e Psg stanno continuando a trattare, la distanza sembrerebbe minima e il club azzurro potrebbe fare un ulteriore sconto pur di cedere Fabian. Nn c’è solo Navas sulla strada che porta verso l’azzurro, ma tutto ruota intorno allo spagnolo.

La Redazione