Domani amichevole al Maradona, gratis per gli abbonati e alle 14 biglietti in vendita

Domani sorpresa per i tifosi: alle ore 18 verrà disputata una partita amichevole di allenamento contro la Juve Stabia. Sarà l’occasione per vedere giocare per la prima volta i nuovi arrivati Raspadori, Ndombele e Simeone che non hanno ancora debuttato (come Sirigu) e che inizieranno a mettere minuti nelle gambe. L’accesso sarà gratuito per tutti. Gli abbonati riceveranno un invito sulla Fidelity Card che andrà stampato, per tutti gli altri sul sito di Ticketone saranno messi a disposizione i biglietti a partire dalle ore 14 nei settori Distinti Superio ri e Tribuna Posillipo. Fonte: CdS