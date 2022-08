De Canio: “Complimenti a De Laurentiis e a Spalletti”, ecco perchè

Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: «Complimenti a De Laurentiis e a Spalletti. Al presidente perchè ha abbattuto i costi, aprendo un nuovo ciclo, acquistando ottimi calciatori e alzando la competitività della rosa, secondo me. Non so se dal punto di vista tecnico, ma sicuramente lo ha fatto dal punto di vista motivazionale, avendo preso tanti giovani affamati e motivati. Elogio anche Spalletti perchè si vede chiaramente la mano dell’allenatore, negli schemi ma anche nei miglioramenti di Osimhen, visibili nei movimenti dell’attaccante sul secondo gol. L’attacco del Napoli? Lozano-Osimhen-Kvaratshkelia sono imprendibili in spazi larghi, ma il Napoli e Spalletti hanno tante frecce nel loro arco. Anche quando gli avversari impareranno a conoscerli meglio possono migliorare e il reparto può godere delle qualità di Raspadori. che può variare il tipo di schemi e soluzioni. Insomma a pieno regime credo che, anche studiando a fondo le contromisure, per gli avversari sarà complicato disarmare l’attacco azzurro. Questo Napoli può lottare per la Champions? Corretto dire di sì, per le qualità che ha e per quelle che ancora non ha espresso. Tuttavia mai mettere limiti alla provvidenza. E’ giusto in ogni caso mantenere calma ed equilibrio, in attesa delle prossime sfide, più difficili. Penso, per esempio, alla tenuta della difesa, qualche volta un po’ distante dalla linea mediana: come reggerà contro Fiorentina, Lazio e Milan? Sono però cose che il tecnico metterà sicuramente a posto con gli allenamenti, magari giocando in maniera più corta».