Dall’Inghilterra – Tre big italiane a rischio sanzioni per il fair play finanziario

Rischio multe, e persino restrizioni al mercato per alcuni top club europei, comprese Juventus, Inter e Roma: secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano britannico Times i tre club italiani fanno parte di una ventina di club europei che presto verranno sanzionati dalla Uefa per il fair play finanziario. Il governo del calcio europeo – scrive oggi il Times – dovrebbe annunciare le misure disciplinari a breve, già nel corso del mese di settembre. Provvedimenti, di diversa entità, che riguarderanno altri top-club come Paris Saint Germain, Barcellona e Arsenal.