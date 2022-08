Chiarugi, doppio ex: “Fiorentina e Napoli arrivano con due momenti agli antipodi”

Luciano Chiarugi, doppio ex di Napoli e Fiorentina, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Fiorentina e Napoli arrivano con due momenti agli antipodi. I viola hanno faticato con Cremonese ed Empoli, con nel mezzo una gara difficile contro il Twente. E certe gare le paghi davvero all’inizio. Il campionato è molto intenso, solo dopo arriverà la sosta del Mondiale. Il Napoli è partito col botto, invece. Ha trovato questo georgiano che fa cose straordinarie. Sta già dimostrando di essere un calciatore pazzesco, vanno fatti i complimenti a Giuntoli. Quest’anno il Napoli ha le qualità giuste per lottare fino in fondo, nonostante l’addio di tanti campioni. La Fiorentina di Italiano può fare cose importanti, ma i calciatori devono seguire ciecamente Italiano. Mandragora e Jovic sono acquisti importanti, ma come intelaiatura è ancora simile alla squadra dello scorso anno. L’attacco del Napoli? Può essere definito come il migliore della Serie A. Raspadori, Simeone e Osimhen sono un reparto straordinario. Lo stesso Simeone sarà motivatissimo a fare il salto definitivo. Il Napoli come squadra, poi, si è completato in tutti reparti, ma in quello offensivo è davvero tra i migliori del nostro campionato”.