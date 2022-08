C’è tensione al PSG e la cosa interessa anche il Napoli

Comincia ad esserci tensione al Psg. Secondo quanto è riportato da Le Parisien la già difficile situazione riguardante il mercato è è peggiorata negli ultimi giorni. Il problema principale sarebbe la lentezza, o mancata capacità di Antero Henrique di chiudere le trattative in uscita. Il tempo stringe e a soli otto giorni dalla fine del mercato, ci si inizia a preoccupare. Mentre infatti Luis Campos si occupa di raggiungere gli accordi con i club, è il brasiliano ad occuparsi delle condizioni economiche, ma pare sia “poco elastico”. Di conseguenza, non concretizzandosi le cessioni, risultano bloccate le operazioni in entrata: Paredes alla Juventus, Ander Herrera all’Athletic Bilbao, (che potrebbe interessare il Napoli in ottica Fabian Ruiz) Idrissa Gueye all’Everton e Keylor Navas, monitorato costantemente dal club partenopeo. Gli stessi giocatori starebbero cominciando a mostrare segni di insofferenza.