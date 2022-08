Boom di spettatori nelle prime due di Serie B, non succedeva dal 2007!

È proprio il campionato degli italiani. È pur vero che le ultime due stagioni hanno avuto un condizionamento dal covid con l’avvio del 2020/21 completamente a porte chiuse e l’inizio dello scorso anno ha ancora risentito della pandemia, ma questa serie B sta sfoderando dei numeri sugli spalti che non soltanto risultano un record assoluto degli ultimi tornei cadetti, a venti e anche a ventidue squadre, ma che possono tranquillamente paragonarsi al numero di biglietti venduti in molte partite di queste prime due giornate di serie A. Per trovare un totale di spettatori che sfiora le duecentomila unità (199.326) nelle prime due giornate disi deve tornare al(199.545). Ma c’è da evidenziare che era un torneo a ventidue squadre con, dunque, undici match a giornata e non dieci come oggi. Sedici anni fa ci furono iche accolsero il ritorno dela Treviso, i, e, alla seconda giornata. Non entusiasmante, invece, la “prima” casalinga della(15.958) con i tifosi bianconeri certamente abituati a ben altre avversarie.