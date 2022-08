Bellucci a R.M. :”Il Napoli apre la candidatura alla Champions. Il ruolo dei nuovi”

Claudio Bellucci, ex attaccante del Napoli ed allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: «Questo Napoli è sicuramente da primi quattro posti, al di là di quello che ha dimostrato ieri con il Monza. Ha giocatori importanti e un attacco molto vario. Mi ha impressionato Kvrataskhelia, sia per le scelte che per le esecuzioni. Raspadori cosa potrà dare? Oltre al suo talento può certamente variare il tipo di gioco offensivo di Spalletti. Può giocare su tutto il fronte d’attacco, a destra come a sinistra, da seconda punta come da prima punta, avendolo fatto già al Sassuolo al posto di Scamacca. Si tratta di un grande acquisto. Il Napoli è pronto per lottare per il vertice? Presto per dirlo, ha operato un’ottima campagna acquisti, migliorando qualche volta la competitività, anche se uno come Koulibaly non è così facile da sostituire. Kim in verità mi sembra un buon difensore»