Zielinski fa 300 in Serie A: primo polacco nell’era dei tre punti

Non ha segnato, ma ha disegnato grande calcio con eleganza e tecnica: Piotr Zielinski, che ha fatto della discontinuità (purtroppo) un marchio di fabbrica, raggiunge le 300 presenze in Serie A, primo giocatore polacco a riuscirci nell’era dei tre punti a vittoria. Ha deliziato il pubblico del Maradona con scatti improvvisi, frenate e giravolte con il tacco che hanno estasiato i tifosi. Se trovasse finalmente la continuità che non ha mai avuto, Zielinski sarebbe un’arma in più importante per il centrocampo azzurro, ma per ora il Napoli si gode uno dei suoi veterani (218 partite in Serie A con i partenopei) e gli fa i complimenti per il record raggiunto sui social: “Con la partita di ieri, Zielinski raggiunge le 300 presenze in Serie A. Congratulazioni Piotr!“.

Fonte: Corriere dello Sport