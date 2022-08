[Video e Foto] WOMEN CHAMPIONS – L’A.s. Roma vince ai rigori e passa il turno

L’A.s. Roma, dopo aver vinto per 1-3 sul campo dei Glasgow, ieri sera ha affrontato, sempre in trasferta il Paris e il match ai tempi regolamentari è terminato 0-0. Si è andati ai calci di rigore, dove la rete decisiva è stata di Emil Haavi. A fine gara la festa delle giallorosse in campo e negli spogliatoi, che porta inevitabilmente il passaggio al turno successivo.

E. Bartoli: “Ho fatto una promessa a un mio amico che sta lottando per la sua vita in questo momento. Gli ho promesso che avremmo portato la Champions League a Roma per farlo venire e ci siamo riuscite”

Cuore che batteva forte, paura, brividi, sensazioni contrastanti perché sapevamo la responsabilità che avevamo.

Quanto pesavi pallone,pesavi tanto ma avevo e avevamo una voglia matta di scagliarti in fondo a quella rete per noi e per voi!!!

A presto @UWCL 🌟 💛DAJE ROMA DAJE♥️

