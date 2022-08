Stroppa, all. Monza: “Abbiamo fatto troppo poco per portare punti a casa”

Bene l’avvio, dunque, ma non è bastato: «Eccellente era stato l’inizio gara, ma nel complesso, contro una squadra straordinaria, abbiamo fatto troppo poco per portare dei punti a casa. Dovevamo vincere più duelli individuali e anche sul piano caratteriale si poteva fare di meglio. Sono subentrati problemi mentali e fisici. Bisogna credere in quello che si fa. Bisogna cancellare questa gara e pensare a quella col Torino. Ripartiamo da lì». Con l’Udinese non ci sarà Ranocchia: «Ci ho parlato, pensa sia qualcosa di serio, di grave. Farà gli accertamenti. Gli è rimasta la caviglia sotto nella scivolata».

Oltre difficoltà oggettive ed evidenti ilc’ha messo del suo, ed è stato un limite, per facilitare la vita al, offrendogli campo e anche qualche pallone invitante poi diventato gol.analizza con amarezza una sconfitta figlia di leggerezze pagate a caro prezzo: «ha fatto un gran gol, il primo, poi abbiamo sbagliato troppo nel palleggio, siamo stati leggeri, regalando altre due reti. Eppure l’approccio era stato buono» le parole