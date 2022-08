SKY – Settimana decisiva per Navas. Le sensazioni in casa Napoli

Il Napoli ha iniziato al meglio la stagione con due successi convincenti contro Hellas Verona e Monza. Il giornalista di Sky Francesco Modugno aggiorna sulla questione portiere. “Non è un mistero che Spalletti abbia chiesto al club uno sforzo per il ruolo di estremo difensore. Su Navas la società è spettatrice, visto che il portiere deve risolvere le pendenze, compreso la libera uscita. La fiducia c’è, ma si proverà a chiudere questa settimana e non si arriverà agli ultimi giorni per chiudere l’operazione. C’è anche Kepa, ma vale lo stesso discorso per Navas, ovvero l’ingaggio che dovrà dare una mano il Chelsea”.

La Redazione