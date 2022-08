Ultimo match in programma per questa seconda giornata di serie A a Marassi. In campo Sampdoria/Juventus. Alle 20.45 in campo ci saranno:

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieria; Leris, Djuricic, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo. – A disposizione: in attesa

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro, McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All: Allegri. – A disposizione: in attesa