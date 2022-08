Serie A 2°giornata, Roma – Cremonese : Vittoria di misura per i giallorossi!

Serie A 2°giornata, Roma – Cremonese :

Prima occasione del match è per la Roma con Pellegrini che si libera in area mirando all ‘angolino, ma Radu respinge in corner. Poco dopo duplice palla gol per i giallorossi prima con Zaniolo che dopo un azione personale lascia partire un tiro ma è centrale, arriva Dybala nella respinta ma il portiere è attento e nega il gol. Ancora padroni di casa in agguato, stavolta con Abraham con un tiro mirato basso ma l’estremo difensore della Cremonese nega con un grande intervento. Più tardi sciupa Spinazzola che manda la palla in curva. Per gli ospiti ci prova Dessers che sfiora il palo. Nel recupero El Shaarawy dribbla due giocatori e va alla conclusione costringendo Radu ad un grande intervento. Ad inzio ripresa ospiti subito pericolosi con Dessers, botta violenta e palla sulla traversa. Risponde El Shaarawy che dal limite dell’area impegna Radu che respinge e pallone che sbatte sul palo. La Roma trova la rete del vantaggio con Smmalling che insacca di testa su assist di Pellegrini da calcio d’angolo. Gli uomini di Mourinho gestiscono il vantaggio, nonostante un occasione sprecata nel recupero dagli, portando a casa ssa i tre punti.

Tabellino

Rete: 65′ Smalling (R)

Assist: 65’ Pellegrini

Ammoniti Aiwu (C), Zanimacchia (C), Bianchetti (C).

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola (72′ Zalewski); Dybala (72′ Matic), Zaniolo (45′ El Shaarawy); Abraham. All: Mourinho.

CREMONESE: Radu; Aiwu (56′ Bianchetti), Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione (56′ Baez), Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia (56′ Buonaiuto); Dessers, Okereke (77’ Tsadjout). All.: Alvini.

Arbitro: Massimi