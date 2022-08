Rai – Fine settimana decisivo per il destino di Navas e Fabian Ruiz

Il giornalista Rai ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Rai News 24, in merito alle trattative che riguardano l’asse Napoli-PSG per Fabian Ruiz e Navas. “Ennesima giornata vuota sull’asse Napoli Lisbona Parigi. Mendes non ha ancora elargito certezze alla dirigenza azzurra, dopo l’ennesima call del tardo pomeriggio. Il PSG per ora non intende versare 10 milioni netti a Navas per l’incentivo all’esodo. Il Napoli ha però ribadito che non rilancerà ulteriormente dopo l’offerta ufficiale fatta ieri. 3 milioni netti annui per 2 stagioni accompagnati da una serie di bonus performanti ed una discreta commissione da elargire a Mendes. Fine settimana decisivo per il destino di Navas e Fabian Ruiz. Entro quella data il Napoli confida in decisi passi avanti. Vista l’incertezza della trattativa la dirigenza campana segue sempre Kepa. De Laurentiis contrario al prestito secco. Vorrebbe rilevare il portiere del Chelsea a titolo definitivo per fruire del decreto crescita. Ma tra il dire e il fare, almeno per ora, c’è di mezzo il mare”.