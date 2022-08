Milik è vicinissimo alla Juve, affare quasi chiuso con il Marsiglia!

La Juve lavora su più tavoli ma su uno in particolare ha ormai apparecchiato tutto: quello legato all’operazione Milik. Non difficile da trovare l’intesa con l’entourage del giocatore: anche senza poter rientrare nei vantaggi del Decreto Crescita, infatti, l’ingaggio da 3,5 milioni netti rientra nei parametri bianconeri. E con il Marsiglia (presidente Pablo Longoria, ds Javier Ribalta, entrambi ex capo-scout della Juve) non sembrano esserci problemi: ieri la call tra Federico Cherubini e gli uomini mercato del club francese per definire l’intesa sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con obbligo di riscatto condizionato a 8 milioni. Tutto chiaro, ora la Juve deve «solo» decidere se andare fino in fondo con Milik o aspettare qualcosa di diverso.