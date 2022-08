Mercato non concluso: resta aperta la questione portiere

Il mercato del Napoli non è ancora finito, anche perché resta apertissima la questione legata al portiere. Meret, fin qui titolare con Verona e Monza nelle prime due di campionato, è prossimo all’addio. Si continua a pensare in grande, motivo per il quale i nomi più spesso accostati alla porta azzurra sono due: Navas e Kepa. Il costaricense del Psg è il preferito di Giuntoli e Spalletti, ma la trattativa non è facilissima. Questa sarà la settimana decisiva per trovare l’accordo definitivo e chiudere i conti. Lo spagnolo, invece, è in uscita dal Chelsea e gradirebbe Napoli come nuova meta. Anche per lui, però, c’è il problema ingaggio e in questi giorni il club azzurro proverà a limare gli ultimi dettagli.

Il Mattino