Lista completa, se Navas dovesse arrivare, chi libererebbe la casella?

Le rose, attualmente, devono essere allestite riempiendo determinate caselle. Adesso, in casa Napoli, per esempio ed in teoria, non ci sarebbe posto nella lista della Serie A per Keylor Navas, portiere che potrebbe essere in arrivo. Ovviamente “qualcuno” potrebbe fargli spazio. L’indiziato principale è ovviamente Fabian, vicino al Psg e comunque fuori squadra, oppure Ounas o Demme che sono sul mercato e, infine, Meret, con Zielinski che si sposterebbe nella lista “italiani” facendo posto al portiere. Al momento, le famose caselle, come riportato da TMW, sono riempite così:

1 Min-Jae Kim

2 Juan Jesus

3 Rrahmani

4 Olivera

5 Mario Rui

6 Ostigard

7 Demme

8 Elmas

9 Ruiz

10 Zielinski

11 Lobotka

12 Anguissa

13 Osimhen

14 Lozano

15 Ounas

16 Simeone

17 Ndombele

FORMATI IN ITALIA

18 Meret

19 Sirigu

20 Di Lorenzo

21 Politano

FORMATI NEL CLUB

22 Marfella

23 Zerbin

24

25

UNDER INFINITI (2001)

Ambrosino

Idasiak

Kvara

Zanoli