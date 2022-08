La squadra di Spalletti ieri ha dominato il campo e l’avversario!

ha la faccia di Spalletti , la sua idea di regalare brividi attraverso il palleggio e l’eleganza nei movimenti con e senza palla, nella ricerca della corsa in avanti che spinge il Monza in pensieri raccapriccianti dopo il gioiello di. Dopocon il suo scatto folgorante e poi la sciabolataVarrà nulla il possesso, perché la sintesi è nella verticalità, nell’esagerata esuberanza dei centrocampisti e degli attaccanti, nella disinvoltura con cui la difesa doma l’ avversario.fa tutto bene, standosene nel proprio, e attacca le linee e gli spazi, a pressare e ridurre le distanze dalla porta.governa dal basso, poi si trasforma in uomo di lotta, rubare l’idea ae ispiraper il 3-0. Alla festa si «intrufola», nel finale, anche, di testa, staccandosi e poggiandola nell’angolo lontano per il quarto gol della domenica. Sono nove in due partite, con, che si godono lo spettacolo dalla panchina. E’ un altro Napoli, nell’allegria e nell’atmosfera di uno stadio consapevole di poter vivere sensazioni e il sospetto che sia nata una stella a illuminare il futuro c’è già.