L’ attacco azzurro in abito da sera per l’esordio casalingo

Esordio casalingo per il Napoli 2022-23. E quando i tre del tuo reparto offensivo sono in gran splovero, anche mettere i famosi voti diventa un piacere. Il Mattino giudica così l’attacco azzurro.

6,5 Lozano

Carboni capisce al secondo scatto che se pensa di sfidarlo sulla corsa rischia di fare la fine dei britannici con Jacobs. Prova ad anticiparlo ma il messicano cambia ogni volta strategia: costante la spunta anche nel secondo tempo, le buone idee arrivano anche dal suo lato. Sembra in grande salute.

6,5 Osimhen

Il gol in diagonale salva (alla grande) il suo primo tempo. Un gol tutto in verticale, con l’assist di Anguissa. L’uomo in maschera prova a ingannare Ranocchia in ogni maniera, ma manca nella concretezza. Tiene poco la palla e nel contropiede al 42’ dà prova di egoismo e Marlon lo beffa. Svolazzante.

8 Kvaratskhelia

Si presenta al Maradona con due capolavori, alla Messi: un tiro a giro straordinario di destro, un dribbling sublime e gol di sinistro. Ma anche decine di palloni accarezzati, stoppati al volo, sponde strettissime da panno verde, assist, recuperi, scatti per svellere da solo mezza Monza, coi poveri Marlon e Birindelli a inseguire di continuo.