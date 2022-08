Il Mattino, i voti al centrocampo – Anguissa, la sua una presenza ossessiva in area brianzola

Il Napoli ha battuto il Monza ieri al Maradona per 4-0. dopo una gara dai buoni ritmi e grandi giocate, dove ha funzionato bene anche il centrocampo. Questi i voti al reparto centrale del Napoli de Il Mattino.

7,5 Anguissa

Due buone occasioni all’inizio sperperate da un piede non proprio di fata ma la sua è una presenza ossessiva in area brianzola. Lo sbalzo fisico con Sensi, uno dei suoi duellante, è notevole. Assist di livello sulla corsa di Osimhen. Non molla mai la morsa neppure nella ripresa.

7 Lobotka

Attacca Barberis ogni volta che prova a far iniziare la manovra del Monza: anche Sensi deve schermarlo e limitarlo là nel mezzo. Deve dare peso al centrocampo, ma forse non si aspettava avversari così poco tonici, e in quella posizione non gira mai a vuoto.

7,5 Zielinski

Gli viene chiesto di essere collante e cerniera, innesco e fantasia, ma certo trequartista puro non può farlo. Sembra rinato. Ci prova con ritmo superiore al consueto, lui di solito un po’ freddo e ingessato nel gesto. Sempre elegante. Perde qualche pallone ma solo perché non fa mai cose banali.