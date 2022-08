Spalletti ha deciso di tenerlo in squadra e completare con lui la rosa in vista della prossima stagione, e così Alessio Zerbin ha visto ieri sera contro il Monza la sua prima allo stadio Maradona. L’entusiasmo del giocatore è alle stelle, come dimostra un post su Instagram: “Era da quando sono arrivato a Napoli, cinque anni fa, che aspettavo e desideravo questo momento. La prima al Maradona non si scorda mai!”