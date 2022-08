Capitan Di Lorenzo esulta e loda Kvara: “Siamo contenti che sta facendo bene”

Prima al Maradona con la fascia da capitano per Giovanni Di Lorenzo, sempre imprescindibile in una linea difensiva perfetta e fondamentale anche in fase di spinta, dove l’intesa con Lozano non è stata intaccata dagli infortuni del messicano della scorsa stagione. Un’emozione difficile da descrivere per Di Lorenzo, prima da capitano nel suo stadio: “È stata una grande emozione: c’era una bella atmosfera e i tifosi hanno fatto la loro parte. È stato davvero bello e siamo contenti di aver regalato al pubblico questa vittoria importante“. Nella perfetta difesa azzurra contro i brianzoli forse un merito va dato anche al reparto offensivo perché “gli attaccanti ci tengono impegnati in allenamento e ci alleniamo bene. Sappiamo che facendo un buon lavoro difensivo poi abbiamo giocatori davanti con qualità che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. L’importante è non subire gol“. Meret, infatti, si prende il primo clean sheet della stagione e Spalletti sorride. Da buon capitano, invece, Di Lorenzo elogia Kvratskhelia, il grande protagonista della partita: “Kvara? Siamo contenti che è partito e sta facendo bene“. Poi, da super capitano, elogia tutta la squadra: “Ci sono anche altri giocatori importanti e non solo lui. In questa stagione ci sarà bisogno di tutti, dobbiamo continuare così e cercare di portare sempre a casa la vittoria“. Ora è più facile capire perché i compagni l’hanno scelto per indossare quella fascia.

Fonte: Il Mattino