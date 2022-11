Capitan Di Lorenzo: “Che emozione la fascia al “Maradona”. I nostri attaccanti ci tengono sempre svegli in allenamento”

Nel pomeriggio degli esordi, dal battesimo al Maradona di Kvara a quello di Kim, ha vissuto la sua personalissima prima volta anche Di Lorenzo con la fascia al braccio davanti ai suoi tifosi: «Non vi nascondo che è stata una grande emozione, c’era una bella atmosfera e i tifosi hanno dato il loro contributo. Anche per questo siamo contenti di avergli regalato questa vittoria così importante».

Factory della Comunicazione

Dalla sua prospettiva, a destra ma scavalcando spesso il centrocampo, avvicinandosi a Lozano, Di Lorenzo ammira l’attacco atomico dei nove gol in due partite, e lo apprezza: «Ma loro (gli attaccanti) ci tengono impegnati anche in allenamento e insieme ci alleniamo bene. Sappiamo che anche grazie a loro stiamo facendo un buon lavoro in fase difensiva, poi in avanti c’è tanta qualità, ci sono giocatori che possono risolvere una partita in qualsiasi momento. L’importante è non subire gol».

Di Lorenzo spende parole d’elogio per Kvaratskhelia: «Siamo contenti sia partito bene, sta facendo grandi cose, ha segnato gol belli e pesanti. Ma in squadra ci sono altri giocatori importanti, non solo lui. Sarà una stagione lunga, ci sarà bisogno di tutti. Dobbiamo continuare così».

Fonte: CdS