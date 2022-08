Budel, DAZN: “Zielinski? Quest’anno è più a suo agio come mezzala”

Alessandro Budel, ex calciatore ed opinionista a DAZN, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Kvaratskhelia sta già dimostrando di essere il miglior acquisto della Serie A. Non pensavo potesse avere questo impatto, ma ha delle qualità indiscutibili. Ha talento, personalità. Ha tutto: anche il colpo di testa, come visto a Verona. L’anno di Piotr Zielinski? Quest’anno è più a suo agio come mezzala, ha fatto una gara enorme. Adesso è più protetto, ma tutto il Napoli mi ha impressionato. La squadra è chiamata a volare basso, ma può dire davvero la sua per lo Scudetto. Il 4-0 è merito del Napoli, il Monza era in affanno e ha fatto grande difficoltà. A questa squadra manca ancora l’inserimento totale dei nuovi acquisti e loro daranno tantissimo. Soprattutto Raspadori. Il Napoli è partito molto bene anche lo scorso anno, adesso è partito umile e si sta costruendo piano piano il proprio percorso. Ha perso una grande occasione nella passata stagione e adesso Spalletti saprà cosa fare quest’anno. Fa bene a gettare acqua sul fuoco e a gestire gli entusiasmi creatisi attorno alla squadra. Il campionato è molto complicato, molto più dello scorso anno”.