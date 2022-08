Bargiggia: “Offerte per Meret? Il Napoli non lo vende, piuttosto lo porta in scadenza”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato ai microfoni di “1 Foootball Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Arriverà un nuovo portiere al Napoli?

“Non sarei corretto se dessi una risposta definitiva, perché non lo sa nemmeno il Napoli. Hanno messo sul tavolo le loro carte, aspettano che il Psg dia risposta per Navas. Questa situazione non è nelle mani dei dirigenti azzurri, bensì in mano a Jorge Mendes che sta trattando la buonuscita del portiere col club parigini, oppure il prestito al club di Adl con una grossa fetta di ingaggio pagata dai proprietari del cartellino. Jorge Mendes spinge, ma Navas no, perché nella sua testa ha ancora la speranza, come accaduto l’anno scorso, di essere titolare a Parigi. Piano B è Kepa, ma anche qui il Napoli non ha voce in capitolo. Credo che alla fine l’operazione Fabian Ruiz si faccia, stanno solo aspettando i vari incastri internazionali, tra cui Paredes alla Juve. Ad ogni modo, se non dovesse arrivare nessuno al Napoli, Meret resterebbe a fare il titolare. Per ora gioca, poi fino all’ultimo Giuntoli aspetta e spera di poter prendere Navas. Offerte per Meret? Il Napoli non lo vende, piuttosto lo porta in scadenza se non accetta il rinnovo, perché non può rischiare di restare con il solo Sirigu”.