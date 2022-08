Attenti a quei due: Kvara/Osimhen, i gemelli del gol

Kvaratskhelia e Osimhen, i gemelli del gol. Kvara segna la rete del vantaggio con un numero d’alta scuola, controllo, dribbling e parabola a giro perfetta all’incrocio dei pali e la terza del match con un sinistro chirurgico. Il nigeriano chiude un contropiede nel migliore dei modi con un destro in corsa forte e preciso. Kvara crea sempre la superiorità numerica sulla sinistra d’attacco ed è irresistibile negli uno contro uno, Osi si abbassa a ricevere palla per dialogare con i compagni e si lancia in profondità per allungare la linea a tre di Stroppa e crea continui grattacapi all’ex interista Alessandro Ranocchia. Tridente d’attacco completato da Lozano a destra, il messicano con i suoi affondi contribuisce ad aumentare il potenziale offensivo azzurro.

Il Mattino