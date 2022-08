Al Napoli manca l’ultimo colpo: Navasa complicato, Kepa l’alternativa

Il Napoli continua la ricerca di un portiere esperto sul mercato, nonostante Meret si sia fatto trovare pronto nelle prime due partite di campionato. I nomi in piedi restano due, Navas e Kepa: per il costaricano la trattativa è molto complicata come dichiarato dal ds Giuntoli ieri e non migliora la situazione l’alto ingaggio percepito dal giocatore; l’alternativa resta Kepa, ma anche lui ha un ingaggio proibitivo per i parametri economici del Napoli.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com