Zerbin e Gaetano serviranno per arricchire la rosa in vista dei tanti impegni azzurri

Si attende solo la soluzione dell’incrocio di trattativa fra Napoli e PSG per Fabiane e Navas, per il resto pare essersi concluso il mercato azzurro, come scrive oggi Il Mattino. La cessione di Fabian Ruiz, che è sul mercato, è l’ultima prevista in casa azzurra. Resteranno i giovani Zerbin e Gaetano, l’esterno di attacco e il centrocampista faranno parte del gruppo almeno fino a gennaio, saranno utili per arricchire la rosa visti i tanti impegni degli azzurri tra campionato, Champions League e coppa Italia. Va sempre più verso la permanenza anche Ounas.