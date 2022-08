SERIE A – Napoli-Monza 4-0, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo di Verona, cercava conferme contro il Monza, nel suo debutto casalingo. Azzurri partiti aggressivi, ma manca la precisione nel passaggio o sotto porta. Il gol è nell’aria e arriva con la splendida rete a giro di Kvaratskeila. Il match si incanala dove volevano i partenopei e dopo aver sprecato con Osimhen, il nigeriano si rifà e segna su assisti di uno straripante Anguissa. Nella ripresa arriva la doppietta di Kvaratskeila, tiro nell’angolo imparabile per Di Gregorio e nel recupero in gol anche Kim Min Jae. Per i brianzoli aveva segnato Petagna, ma il VAR annulla per il fallo dell’ex azzurro su Rrahamani. Ora ci sarà la trasferta a Firenze, test per capire altri progressi del Napoli. Ecco le nostre pagelle

Top

Kim Min Jae 6,5 – Il Monza non lo ha impegnato più di tanto, ma rispetto al Verona è apparso più sicuro, anche nelle diagonali. Sfiora il gol nel primo tempo, ma lo trova nel recupero di testa. Giocatore con ampi margini di crescita.

Mario Rui 6,5 – A Ferragosto contro il Verona, ha alternato alcuna cose buone ed altre meno, stasera molto più diligente. Sui calci da fermo ha creato maggiori difficoltà e il giallo nella ripresa è per evitare pericoli.

Lobotka 6,5 – Rispetto al match del “Bentegodi”, meno appariscente, però sempre attento e concentrato. Tampona quando c’è da fare, solo una sbavatura. Nella ripresa l’assist per la rete di Kvaratskeila.

Anguissa 7,5 – L’ex Fulham è stato devastante. Vince tutti i contrasti e il Monza non sa come fermarlo. Sua la sgroppata dove nasce il gol di Osimhen. Non cala l’intensità nella ripresa, insomma una furia.

Zielinski 6,5 – Nel ruolo di mezz’ala il polacco ha un altro rendimento. Più nel vivo della manovra e sfiora la rete per due volte nella ripresa. Nel finale assist da corner per il gol di Kim.

Kvaratskeila 7,5 – Il georgiano si è presentato alla grande nel campionato di serie A. Contro il Verona gol e assist, contro il Monza ha deciso di esagerare, doppietta. La prima rete una perla tiro a giro, imparabile per Di Gregorio, la seconda marcatura dribbling e diagonale nell’angolo. E’ nata una stella che viene dall’Est.

Osimhen 6,5 – Rispetto alla prima partita, il nigeriano è apparso molto più vivace in zona d’attacco. In un caso è altruista, mentre dopo il vantaggio calcia male di piatto. Si rifà con la rete di diagonale. Va vicino al gol di tacco e se ne sarebbe sceso il “Maradona”.

Flop

Lozano 5,5 – Il messicano spinge sulla destra, ma rispetto alla prima partita è mancata la precisione. Solo un buon cross nulla più. Per la serie è bravo ma non si applica.

A cura di Alessandro Sacco