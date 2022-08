SERIE A FEMMINILE – Iris Rabot neo acquisto del Pomigliano

Una regista di centrocampo per il Pomigliano. La società del presidente Raffaele Pipola ha rafforzato l’organico con l’ingaggio della giovane Iris Rabot, centrocampista classe 2000. Un elemento interessante e capace di dare ritmo al gioco della squadra di Nicola Romaniello. L’intesa è stata raggiunta dal Direttore Sportivo Salvatore Violante che ha definito ogni aspetto dell’accordo economico valido per la prossima stagione.

Iris Rabot gioca al calcio da quando aveva 5 anni. Per nove stagioni ha indossato la maglia dell’Olympique Lyonnais, una delle migliori Academy per il calcio femminile. E’ reduce dall’esperienza americana presso la James Madison University con la squadra della SC Blue Heat.

Le prime parole di Iris Rabot da calciatrice del Pomigliano: “Il Pomigliano rappresenta una grande opportunità per me e sono orgogliosa di essere qui. Darò il massimo per questa maglia. Io sono francese e sono legata alla mia terra e al simbolo della Torre Eiffel che rappresenta la mia nazione, la mia casa, la mia famiglia, i miei amici. Ora voglio vivere al meglio questa esperienza in Italia e fare bene con i colori della mia nuova squadra”.

Fonte: pomiglianocalciofemminile.it