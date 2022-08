Serie A – Bologna/Verona 1-1, bel pareggio al Dall’ Ara

Una dei due posticipi serali di questa domenica, seconda di serie A, si gioca al Dall’ Ara e mette di fronte Bologna e Verona. Il primo tempo è molto vivace, il match si apre subito con la traversa colpita da Henry e la palla che sbatte sulla linea di porta, senza nessuno pronto a ribadire in rete. Nonostante l’avvio sprint scaligero, sono i padroni di casa a sbloccarla con Arnautovic al 21′ che batte Montipò di destro. Prima dell’intervallo è sempre Henry, stavolta di testa a firmare il pareggio. Il gol di Orsolini che riporta immediatamente avanti i felsinei viene annullato dal Var per offside. A inizio del secondo tempo Tameze va a un passo dal vantaggio, mentre i rossoblù restano in 10 per il rosso diretto a Orsolini, per una gamba troppo alta. L’Hellas non riesce ad approfittare della superiorità numerica e la gara finisce 1-1. Di seguito il tabellino:

Bologna – Verona 1-1 21’ Arnautovic, 43’ Henry

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Kasius (64’ Lykogiannis); De Silvestri, Schouten, Nico Domínguez (88’ Aebischer), Cambiaso; Orsolini, Soriano (64’ Vignato); Arnautovic. All. Mihajlovic

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Günter, Retsos; Faraoni (51’ Terracciano), Ilic, Hongla (80’ Veloso), Tameze, Lazovic; Henry (88’ Djuric), Lasagna. All. Cioffi

ARBITRO: Marcenaro