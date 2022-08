Roma, infortunio Wijnaldum, salterà anche il Napoli

Brutta tegola per la Roma. Georginio Wijnaldum si è fratturato la tibia nell’ultima seduta di allenamento prima della sfida con la Cremonese e ora rischia di star fuori per almeno 4 mesi. Lo ha comunicato in serata lo stesso club giallorosso con un tweet in cui si sottolinea che “in seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni”. L’olandese, che aveva esordito in maglia giallorossa nel finale della partita di Salerno, dovrebbe tornare in campo a inizio 2023, quindi salterà anche la gara all’Olimpico col Napoli, prevista per il 23 ottobre prossimo.

