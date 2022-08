RIVIVI IL LIVE- Napoli-Monza 4-0: Vittoria schiacciante degli azzurri!

Premere f5 per gli aggiornamenti

96′- Finisce il match, vittoria schiacciante degli azzurri.

93′- GOOOAAAALLLL: Sugli sviluppoi di un corner di Zielinski, Kim stacca di testa e realizza il 4-0.

93′- Ounas prova il tiro dalla distanza, sfera deviata, sarà corner.

92′- fallo di Colpani su Elmas.

90′- Sono stati concessi 6 minuti di recupero.

85′- Fallo di Olivera su Sensi.

84′- SOSTITUZIONE NAPOLI: Esce Osimhen ed entra Ounas.

83′- SOSTITUZIONI MONZA: escono Birindelli e Petagna ed entrano Colpani e Gytkiaer.

83′- Petagna commette fallo su Olivera.

80′- Fallo di Sensi su Zielinski.

78′ SOSTITUZIONI NAPOLI: escono Lobotka e Lozano ed entrano Politano e Zerbin.

76′- Anguissa commette fallo su Carboni.

73′- AMMONIZIONE: Di Lorenzo fa fallo su Molina e viene ammonito.

70′- SOSTITUZIONI NAPOLI: escono Mario Rui e Kvara, entrano Olivera ed Elmas.

68′- Sensi crossa da calcio d’angolo, Petagna di testa insacca, ma il goal dopo on field review viene annullato.

64′- Di Lorenzo crossa per Osimhen che di tacco calcia di poco fuori.

62′- GOOOAAALLLL!: Lobotka va via e serve Kvara sul limite dell’area, con il georgiano che di sinistro insacca.

59′- AMMONIZIONE: Mario Rui fa fallo su Birindelli e viene ammonito.

58′- SOSTITUZIONE Monza: esce F.Ranocchia ed entra Valoti.

55′- Fallo di Lozano su Molina.

54′- Bel cross di Lozano per Osimhen, che di testa spedisce di poco alto.

53′- Fallo di Sensi su Lozano.

51′- Kvara prova il tiro dal limite dell’area, sfera deviata, sarà corner.

48′- SOSTITUZIONE Monza: esce A.Ranocchia ed entra Antov.

46′- SOSTITUZIONE Monza: esce D’Alessandro ed entra Molina.

46′- Inizia il secondo tempo.

45+3′- Finisce il primo tempo.

45’+2′- GOOOAAAALLLLL!!! Osimhen servito da Anguissa, calcia in diagonale battendo Di Gregorio.

45′- Sono stati concessi 3 minuti di recupero.

40′- Fallo di Lobotka su Sensi.

39′- Birindelli calcia dalla distanza, palla larga.

38′- AMMONIZIONE: Caprari stande Kim e viene ammonito.

37′- Osimhen prova il tiro dalla distanza, palla alta.

35′- GOOAAAAALLLL! Kvaratskhelia si accentra e calcia a giro, palla che bacia il palo e termina in rete.

33′- Fallo di F. Ranocchia su Osimhen.

31′- Prova il tiro a giro Sensi, la sfera esce larga.

30′- Kim commette fallo nsu Petagna.

23′- Fallo di Di Lorenzo su Sensi.

22′- F. Ranocchia prova il tiro dalla distanza, sfera bloccata da Meret.

21′- Fallo di mario Rui su F. Ranocchia.

20′- Altro fallo di Caprari su Zielinski.

19′- Fallo di A. Ranochhia su Osimhen.

17′- Fallo di Lozano su D’Alessandro.

15′- Fallo di Caprari su Zielinski.

14′- Dal calcio d’angolo seguente, Osimhen stacca di testa, Di Gregorio blocca in dure tempi.

13′- Osimhen calcia dal limite, sfera deviata, sarà corner.

11′- Fallaccio di Caprari su Lobotka.

9′- Angolo di Zielinski, Osimhen di testa anticipa Di Gregorio, ma la sfera è alta ancora.

8′- Osimhen prova la rovesciata, palla alta.

6′- Calcio d’angolo di Mario Rui, Kim colpisce di testa, palla di poco alta.

2′- Lozano ci prova con il sinistro, sfera a lato.

1′- Squadre in campo, inizia il match!

17:55- Il Napoli scende in campo per il riscaldamento!

NAPOLI 4-3-3 : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka Zielinski; Lozano, Osimhen Kvaratskelia. Tutto. Spalletti

MONZA 3-5-2 : Di Gregorio; Marlon, A.Ranocchia, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D’Alessandro; Petagna, Caprari. Tutto. Stroppa

Arbitro: Fourneau; Ass1: Massara; Ass2: Sechi; IV: Rutella; VAR: Irrati; AVAR: Paterna

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,30, ci sarà il debutto casalingo del Napoli contro il Monza. Gli azzurri cercheranno conferme dopo il netto successo di Verona per 2-5 e dovrà fare a meno degli infortunati Fabian Ruiz e Demme e dello squalificato Gaetano. In panchina i neo acquisti: Ndombele, Raspadori e Simeone. Per i brianzoli invece si tenterà un pronto riscatto dopo la sconfitta interna contro il Torino e si punterà sull’ex Petagna. Saranno assenti per infortunio Carlos Augusto e Mota Carvalho. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Gianpaolo Volpicelli