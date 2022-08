Premier League: Leeds-Chelsea 3-0, espulso l’ex Napoli Koulibaly!

Il Chelsea di Tomas Tuchel, quest’oggi ha perso 3-0 contro il Leeds, rallentando la corsa dopo il pareggio contro il Tottenham per 2-2. Autori delle reti Harrison, Aaronson e Rodrigo. Oltre al danno della sconfitta è arrivata anche la beffa. Infatti al minuto 84′, Kalidou Koulibaly ha ricevuto il secondo cartellino giallo e dunque il rosso. Giornata no per il Chelsea e per Koulibaly, che dopo la gioia del goal, oggi ha ricevuto una bella batosta.