Petagna, troppo poco tempo perchè sia una partita normale

10 giorni dopo ed è già avversario, Andrea Petagna. Inutile dire che è troppo poco il tempo per poter definire quella contro il Napoli una partita “normale”. La Gazzetta dello Sport: «A Napoli ho vissuto due anni bellissimi: è stata una grande esperienza. – ha confessato Petagna negli scorsi giorni – Ho un ottimo rapporto con i miei ex compagni: tornare al Maradona sarà una bella sensazione». Un turbinio di emozioni che non sarà semplice da controllare. Ma Petagna, al fischio d’inizio, sa bene di dover mettere da parte i sentimenti per dare il proprio contributo a un Monza che vuole muovere la classifica dopo la sconfitta al debutto con il Torino. Stasera, nella prima storica trasferta biancorossa in Serie A, il peso dell’attacco sarà proprio sulle spalle di Petagna, chiamato a fare reparto con Caprari: una coppia ben assortita che garantisce fisicità e tecnica, ma che ha ancora bisogno del necessario periodo di rodaggio per esprimere tutto il proprio potenziale”.