Napoli si prepara ad abbracciare il Napoli oggi al Maradona

Il Napoli oggi affronterà il Monza per la prima gara di campionato da giocare in casa, davanti ai tifosi azzurri allo stadio Maradona. E’ prevista una grande affluenza oggi, come sottolinea Il Mattino.

Magari gli abbonati saranno ancora pochi (più o meno 5.500 fino a ieri mattina) ma Napoli si prepara ad abbracciare il Napoli. Spalletti ha dovuto attendere meno di sette giorni per vedere la città innamorata di nuovo della sua squadra. Se c’era un clima di diffidenza fino a pochi giorni fa, è stato sgombrato. Merito dei cinque gol al Verona, certo, dello spettacolo al Bentegodi, ovvio, ma anche dei tre colpi delle ultime ore che hanno trasformato il mercato di De Laurentiis in un capolavoro. E così questo pomeriggio tradendo le spiagge del litorale saranno circa 35mila gli spettatori allo stadio per la prima uscita stagionale al Maradona. L’avversario è il Monza ed è una sfida senza fascino a meno che uno non tiri in ballo Berlusconi e Galliani )che sarà presente in tribuna) e la vittoria al San Paolo del Milan, il primo maggio 1988, che spalancò la strada allo scudetto rossonero. Insomma, chi stasera sceglie Fuorigrotta lo fa solo per vedere in azione il Napoli di Spalletti e i suoi nuovi acquisti. Anche Raspadori, mister 35 milioni, andrà in panchina: ieri attorno alle 22,30, dopo aver ultimato le questioni legali, l’annuncio del suo ingaggio con il tweet del patron. In tempo per riuscire a essere convocato per la gara con il Monza.