M. Gallo (CdS): “Spalletti: il pompiere sotto il Vesuvio!”

Massimiliano Gallo nel suo editoriale sul Corriere dello Sport:

“Agosto, Spalletti mio non ti riconosco. Ci è parsa eccessiva la modalità da pompiere adottata ieri dall’allenatore del Napoli in conferenza stampa. Non ci aspettavamo trionfalismi, né spacconate. Ma nemmeno di trovarci di fronte il clone comunicativo di Mazzarri o di Sarri. Per noi Spalletti è e sarà sempre il padre della frase iconica «lamentarsi è da sfigati». Non è che si sia proprio lamentato, però ci è andato molto vicino.