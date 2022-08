Il Mattino – Le probabili scelte di Spalletti contro il Monza, Simeone è quello più pronto

Non è ancora tempo per gettare nella mischia gli ultimi arrivati. Il tecnico lo farà a piccoli passi. Quello più pronto è Simeone e nella ripresa con il Monza scenderà in campo. In ogni caso, Spalletti conferma inizialmente il 4-3-3 di Verona in tutto e per tutto. Compreso Meret in porta e non Sirigu. Poi, per il resto, in mediana spazio ancora a Lobotka centrale e Anguissa e Zielinski da fare da scudieri ai due lati e la conferma del tridente protagonista dello show all’esordio, con Kvaratskhelia che conoscerà per la prima volta il pubblico di Napoli. In realtà, Politano freme per un posto da titolare, ma almeno per la sfida al Monza, spazio ancora a Lozano dall’inizio. Poi ci sarà la tradizionale staffetta. Previsto minutaggio più alto per Olivera. Ieri la squadra è andata in ritiro a Pozzuoli, al Grand Hotel Serapide, proprio vicino all’Accademia Aeronautica. Un cambio di sede, dopo anni trascorsi al centro di Napoli. De Laurentiis non sarà presente allo stadio per la partita, o almeno ieri non era annunciato il suo arrivo al Maradona. Ma anche per lui sarà una stagione differente, perché ha deciso di spostarsi per più tempo a Castel Volturno e spostare negli uffici sul litorale domizio una della sue sedi operative. Un modo per essere più vicino alla squadra, un po’ quello che è successo dopo il ko con l’Empoli.