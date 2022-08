G. Stroppa: “Napoli speciale per Petagna, spero che faccia bene”

In conferenza: “Stiamo bene e abbiamo una settimana di lavoro in più”. Lo ha dichiarato il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Napoli: “Carlos non recupera , ha presto una botta importante. Per l’Udinese dovremmo averlo. Out anche Mota, ha una mezza contrattura. Pessina, invece è a disposizione, viene in panchina. Nelle gambe ha qualche allenamento in più. Sensi migliora, mette nelle gambe più possibilità di giocare. In settimana abbiamo seguito due percorsi: preparare la partire e rendere questa una squadra con un’idea comune. Petagna? Spero possa far bene, per lui è una partita speciale, ha bisogno di lavorare e purtroppo può mettere minutaggio solo giocando. Dovrebbe rifare una preparazione con due allenamenti al giorno”. Stroppa poi si sofferma sulle prospettive stagionali: “Obiettivi? Salvezza, in corso d’opera vediamo se porre degli altri. Avere la squadre al completo negli ultimi giorni va considerato: ci vorrà molto lavoro per far emergere l’identità. All’esordio, nel primo tempo la squadra mi è piaciuta, come la reazione nel finale. Bisogna rimettere a posto i giocatori in ritardo di condizione. Pessina ad esempio ha saltato 40/50 giorni, questo condiziona il lavoro. Penso di schierarlo insieme a Sensi, dipenderà dalla loro condizione, ma li abbiamo presi per giocare. Birindelli frenato? Io sprono tutti ad avere coraggio, ha un grande motore e può fare la differenza. Uscirò soddisfatto da Napoli se avrà visto miglioramenti rispetto al Torino. Sarà bello confrontarsi con il Napoli, è tra le più forti della Serie A. Noi faremo il nostro campionato, abbiamo delle qualità. Spalletti? E’ un mostro sacro, per molti allenatori è un punto di riferimento. Secondo me la nostra scuola è estremamente competitiva“, ha concluso Stroppa.

Fonte: CdS