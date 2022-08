G. Stroppa (all. Monza): «Luciano mostro sacro». Petagna vuole lasciare il segno

GLI AVVERSARI

Petagna in campo dal primo minuto, l’ex ritrova subito il Napoli da avversario, appena alla seconda giornata di campionato. E ritrova subito il Maradona e i vecchi tifosi. «Tornare a Napoli è una bella sensazione, là ho vissuto due anni bellissimi, è stata una grande esperienza. Ma ora sono a Monza e voglio essere protagonista», ha detto nei giorni scorsi a Sky Sport. «Sicuramente è una partita speciale per lui, mi auguro che faccia un’ottima prestazione. Ha bisogno di lavorare, mi piacerebbe fargli fare due allenamenti al giorno, rifare la preparazione per fargli trovare la condizione migliore, ma non è possibile perchè ci sono le partite. Entrerà in forma giocando», ha sottolineato il tecnico Stroppa.

TANDEM PETAGNA-CAPRARI

Gioca in attacco in tandem con Caprari, ex Verona, l’anno scorso compagno di reparto in attacco di Simeone, che oggi sarà in panchina nel Napoli, la sua prima volta in maglia azzurra. Indisponibili Carlos Augusto e Dany Mota Carvalho: lo ha annunciato Stroppa nella conferenza stampa di vigilia. «Carlos Augusto non ci sarà, la botta che ha preso domenica è importante. Dany Mota ha una mezza contrattura, quindi non sarà della partita». Ci sarà invece Pessina, uno dei colpi estivi, il centrocampista offensivo acquistato dall’Atalanta. «Pessina lo portiamo in panchina, ha qualche allenamento in più ed è a disposizione». La neo promossa Monza si è mossa tantissimo sul mercato per far bene nella sua prima esperienza in assoluto di serie A: si è rinforzato con acquisti importanti come Alessandro Ranocchia, Cragno e Sensi.

I COMPLIMENTI A SPALLETTI

La trasferta di Napoli, la prima stagionale, rappresenta un banco di prova indicativo sulla forza della squadra brianzola. «Sappiamo che di fronte abbiamo una delle squadre più forti del campionato, hanno abilità, idee, fisicità, tutto. Il Napoli ha un modo diverso di giocare rispetto alle altre squadre e quindi merita attenzioni diverse. Può dare l’impressione di giocare tranquillo, poi cambia marcia e nel giro di 10 minuti rischi di essere sotto 2 o tre a zero». E Stroppa fa grandi complimenti a Spalletti. «È un mostro sacro, è sicuramente un riferimento come altri allenatori in serie A, tra i migliori al mondo».

OBIETTIVO SALVEZZA

Monza che ha come obiettivo la permanenza in serie A che proverà a raggiungere al più presto. «Il presidente Berlusconi dopo la gara con il Torino ha detto che il primo obiettivo è la salvezza? È così, è il primo anno di A, quindi il primo obiettivo deve essere la salvezza, poi vedremo in corso d’opera», le parole del tecnico.

